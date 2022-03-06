شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف عامل.. «شؤون الحرمين» تكشف خطة العودة الكاملة للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ومواصلة عمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهير وتعقيمه بعدد (١٠) غسلات يوميًا

- ٤٠٠٠ عامل وعاملة و٨٠ ألف لتر من المطهرات و(١٧٠٠) لتر يوميا من أجود أنواع المعطرات

- (١٠٠) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره والمسعى بأدواره

رفعت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستوى جاهزيتها من خلال خطة العودة الكاملة للمسجد الحرام لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والوقائية والتشغيلية الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة تعين القاصدين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن خطة الوكالة شملت عددا من المحاور الرئيسية كالإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات الوكالة المقدمة على أبواب المسجد الحرام كما تم تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها ب15 ألف سجادة ومواصلة عمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهير وتعقيمه بعدد (١٠) غسلات يوميًا عبر أكثر من (٤٠٠٠) عامل وعاملة و٨٠ ألف لتر من المطهرات و(١٧٠٠) لتر يوميا من أجود أنواع المعطرات الصديقه (١٠٠) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره والمسعى بأدواره.

وأفاد أن فرق التعقيم تستمر وعلى مدار الساعة باستخدام قرابة (٣٣ ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد وتجهيز وتوزيع أكثر من (٥٠٠) جهاز آلي لتعقيم الأيد بخاصية الاستشعار و(٢٠ ) جهاز بايوكير و(١١) ريبوت تعقيم كما يتم توزيع ٣٠ ألف كمامة بديلة عبر ‏كونترات خاصة وفرق في كافة جنبات المسجد الحرام.

وفي مجال السقيا تواصل الوكالة جهودها الخاصة بأعمال السقيا حيث تقوم بتوزيع أكثر من (٢٥٠) ألف عبوة و(٨٠٠٠٠) لتر ماء زمزم يومياً بكافة مواقع المسجد الحرام وساحاته وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف للحجاج تعقيم شنط وحافظات العبوات والعربات، لأكثر من ٨٠٠٠٠ لتر ماء يوميا.