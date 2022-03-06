اخبار دوليه – الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا إلى 364 شخصًا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الحرب الروسية في أوكرانيا إلى 364 شخصا.
وأضافت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن عدد المصابين المدنيين في هذه الحرب وصل إلى 759 شخصا بينهم ما لا يقل عن 41 طفلا.
وأوضحت المفوضية أن أغلب حالات الضحايا وقعت جراء استخدام أسلحة تدميرية ذات تأثير واسع النطاق ومن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.
وتوقعت المفوضية أن تكون الأعداد الحقيقية للضحايا أعلى بشكل كبير إذ أن المفوضية لا تذكر سوى أعداد الوفيات والإصابات التي تحققت منها بنفسها بشكل مستقل.
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