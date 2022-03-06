اخبار الخليج – وزير الداخلية يقوم بزيارة إلى السعودية ويطلع على أحدث ما توصلت له الصناعات الدفاعية والأمنية في معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - بناء على دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، لحضور معرض الدفاع العالمي الذي تقيمه المملكة العربية السعودية الشقيقة ، قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ، في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وفي مستهل الزيارة ، أعرب معالي وزير الداخلية ، عن خالص الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين ، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل مملكة البحرين المفدى ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ، حفظهما الله ورعاهما ، مثمنا معاليه ، دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع ، وحرص سموهما على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

في هذا السياق ، هنأ معاليه ، المملكة العربية السعودية، بمناسبة افتتاح النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، والذي يعد معرضاً متكاملاً للدفاع والأمن وانطلق اليوم في الرياض بمشاركة أكثر من 590 جهة عرض من 42 دولة و 100 وفد من 70 دولة.

وخلال جولته بالمعرض ، اطلع معاليه على أحدث الآليات والمعدات والأنظمة المستخدمة والتي تمثل أحدث ما توصلت له الصناعات الدفاعية والأمنية من تطور تقني وتكنولوجي ، منوها معاليه إلى أن المعرض ، فرصة نموذجية للعمل على توطين هذه الصناعات وعقد شراكات تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفي الوقت ذاته المضي قدما في تعزيز التنمية المستدامة.

وأكد معاليه على أهمية الاستمرار في تحديث آليات ونظم العمل في وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، وتأهيل العناصر البشرية وتدريبها ، بما يواكب المتغيرات والتحديات الأمنية في إطار المضي قدماً في منهجية التحديث والتطوير بهدف حفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات الأمنية.

وفي ختام جولته بالمعرض ، ثمن معالي الوزير ، مستوى التنظيم والتميز وما يجسده المعرض من خبرة واسعة في إقامة المعارض ، في ظل الإنجازات والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة في العديد من المجالات ، معربا عن خالص تمنياته للمملكة وشعبها الشقيق بالتوفيق ومواصلة التقدم والازدهار.