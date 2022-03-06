اخبار دوليه – تضرر خط أنابيب غاز بشرق أوكرانيا جراء القتال الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إن المهندسين الأوكرانيين سارعوا اليوم الأحد لإصلاح خط أنابيب غاز ألحقت به القوات الروسية أضرارا، مما أوقف الإمدادات لأجزاء من جنوب شرق أوكرانيا.
وأضاف أن المهندسين أغلقوا الخط لمنع تسرب الغاز، موضحا أن تدفق الغاز ينخفض ??الآن وسيتوقف تماما في وقت لاحق من اليوم.
وقال كيريلينكو إن الغاز سينقطع عن كل موقع في المسافة بين فوهليدار في منطقة دونيتسك وميناء بيرديانسك أثناء إصلاح الأضرار. وتبلغ المسافة بين المدينتين 117 كيلومترا.
وأضاف «نعمل بجد على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن».
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