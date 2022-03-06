اخبار الخليج – النفيعي يدعو وزارة الصحة لدراسة وقف نشر الإصابات اليومية لكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - دعا عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي وزارة الصحة والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) لدراسة وقف نشر عدد الحالات اليومية لإصابات كورونا، موضحاً بأنها خطوة ستأتي استكمالاً لخطة التعافي لمملكة.

وأشار الى أن وقف نشر الحالات سيخفف من الرعب النفسي لدى بعض المواطنين والمقيمين ، لا سيما مع نشر اعداد الوفيات، لافتا بأن عدد من دول الجوار اتبعت هذا النهج والذي يهدف الى إعادة الأمور الى مربعها الأول كسابق عهدها.

وبين بأن البحرين في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز الثقة في زيادة الاستثمار في المملكة واستقطاب رؤوس الأموال، وتنمية الاقتصاد الوطني، والامر الذي يتطلب ايضا تشجيع السياح لزيارة مملكة البحرين، وأن من الضرورة ان يتطلب ابراز المملكة دوماً بالشكل المناسب والجاذب.

الى ذلك، أكد النفيعي في سياق بيانه تحقيق فريق البحرين الطبي للعديد من قصص النجاح البطولية خلال فترة الجائحة على كافة المستويات، موضحاً بأن ملف كورونا كان يستعرض للمواطنين والمقيمين يومياً، بأعلى درجات الشفافية والوضوح وهو أمر جيد ويشكرون عليه.