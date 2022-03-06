محمد بن مسعود - الدمام - “ترامب” سنحرق الجيش الروسي في الليل بطائرات أمريكية تحمل العلم الصيني ويكشف السبب

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريح “غريب” اقترح فيه إمكانية استخدام طائرات أمريكية لقصف الجيش الروسي بعد وضع العَلم الصيني عليها.

وقال “ترامب” خلال حفل للمانحين: “علينا وضع علم الصين على طائراتنا (إف-22) ثم نرسلها لحرق الجيش الروسي في الليل، ونقول إن الصين فعلتها ولسنا نحن، وسيبدآن بالقتال، بينما نجلس ونتفرج”، بحسب ما نقل عنه الصحفي في “واشنطن بوست”، “جوش داوسي”.

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وجاء اقتراح “ترامب” مساء أمس السبت، في حديث إلى مانحي اللجنة الوطنية الجمهورية، بشأن الخطوات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها ردًّا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: “من خلال وضع العلم الصيني على المقاتلات الأمريكية ستكون الولايات المتحدة قادرة على تعليم روسيا درسًا دون تحمّل المسؤولية عن ذلك في الوقت نفسه”.