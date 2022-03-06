محمد بن مسعود - الدمام - “ترامب” سنحرق الجيش الروسي في الليل بطائرات أمريكية تحمل العلم الصيني ويكشف السبب
أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريح “غريب” اقترح فيه إمكانية استخدام طائرات أمريكية لقصف الجيش الروسي بعد وضع العَلم الصيني عليها.
وقال “ترامب” خلال حفل للمانحين: “علينا وضع علم الصين على طائراتنا (إف-22) ثم نرسلها لحرق الجيش الروسي في الليل، ونقول إن الصين فعلتها ولسنا نحن، وسيبدآن بالقتال، بينما نجلس ونتفرج”، بحسب ما نقل عنه الصحفي في “واشنطن بوست”، “جوش داوسي”.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وجاء اقتراح “ترامب” مساء أمس السبت، في حديث إلى مانحي اللجنة الوطنية الجمهورية، بشأن الخطوات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها ردًّا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: “من خلال وضع العلم الصيني على المقاتلات الأمريكية ستكون الولايات المتحدة قادرة على تعليم روسيا درسًا دون تحمّل المسؤولية عن ذلك في الوقت نفسه”.
كانت هذه تفاصيل خبر "ترامب" سنحرق الجيش الروسي في الليل بطائرات أمريكية تحمل العلم الصيني ويكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.