شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك فيصل التخصصي" على قائمة "النيوزويك" لأفضل مستشفيات العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتلت المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ126 دولياً

في أول سابقة من نوعها، دخلت مستشفى سعودي على قائمة مجلة "النيوزويك" العالمية، وشبكة "ستاتيستا" للدراسات الإحصائية، لأفضل مستشفيات العالم، وذلك في رابع أعوام صدور هذا التصنيف، حيث احتلت "الملك فيصل التخصصي" المرتبة 126 دولياً والأولى سعودياً، في القائمة التي شهدت أهم الأسماء في عالم الطب والرعاية، وتم انتقائها وفق أسس ومعايير مشددة.

احتلت "الملك فيصل" أيضاً المرتبة الأولى في الوطن العربي ومنطقة الخليج، تلاها مستشفى واحدة فقط من المنطقة هي "مركز كليفلاند كلينيك الطبي" في أبوظبي، في حين احتل صدارة الترتيب 3 مستشفيات من الولايات المتحدة، هي: مركز مايو كلينيك، وكليفلاند كلينيك، ومستشفى ماساتشوستس العام.

وحسب المجلة، فما يميز المستشفيات الرائدة في العالم "هو قدرتها المستمرة على تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى، وإجراء البحوث الطبية الهامة، حتى في الوقت الذي ركزت فيه على مكافحة فيروس كورونا".

وقالت المجلة العالمية: "في الواقع، كما يظهر الترتيب السنوي الرابع لأفضل المستشفيات في العالم، فإن الاتساق في التميز هو السمة الأساسية لهذه المؤسسات، مع وجود أسماء مألوفة تهيمن على القائمة والمراكز الأولى".

وتعتبر المستشفيات التي حققت أفضل أداء خلال الوباء هي التي تعلمت العمل بشكل أسرع، من خلال التواصل بشكل أفضل وتفكيك العوائق الداخلية، وفقاً للدكتور جريجوري كاتز، أستاذ الابتكار والقيمة في الصحة في كلية الطب بجامعة باريس.

وأردف كاتز: "إذاكان هناك شيء واحد تعلمناه من معركتنا ضد كوفيد- 19، فهو قيمة الاستعداد. وبالنسبة لقادة المستشفيات، فالأمر كله يتعلق بالاختيار وليس الصدفة".

وحول الكيفية التي حافظت بها المستشفيات الرائدة على مكانتها الأولى في خضم جائحة عالمية قلبت عالم الطب رأساً على عقب، قالت المجلة إن القدرة على الابتكار المستمر والدافع وراءه أمراً أساسياً، وتحتل أفضل المواهب مكانة جوهرية في ذلك.

وأضافت: "تظل المستشفيات المميزة قوية إلى حد كبير من خلال جذب أفضل الأشخاص، وأولئك الذين يركزون على تطوير أساليب جديدة للرعاية وتقديم الرعاية بشكل أفضل".

وفيما يلي نستعرض قائمة أفضل المستشفيات داخل المملكة، حسب تصنيف "النيوزويك" و"ستاتيستا"، كالآتي:

1 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 92.02٪ الرياض

2 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية 86.62٪ الرياض

3 مدينة الملك عبدالله الطبية 84.64٪ مكة المكرمة

4 مدينة الملك فهد الطبية 84.23٪ الرياض

5 مدينة الملك سعود الطبية 83.98٪ الرياض

6 مستشفى الدكتور سليمان فقيه 83.33٪ جدة

7 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 83.01٪ جدة

8 مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية 81.21٪ الرياض

9 المركز الطبي الدولي 76.91٪ جدة

10 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية 76.62٪ جدة

11 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مستشفى الريان 76.01٪ الرياض

12 مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 75.55٪ الظهران

13 مستشفى السعودي الألماني 75.13٪ جدة

14 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة 74.31٪ جدة

15 مستشفى الملك خالد الجامعي 74.00٪ الرياض

16 مستشفى الملك فهد 73.59٪ جدة

17 مجمع الملك فهد الطبي العسكري 73.32٪ الظهران

18 مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية 72.81٪ الرياض

19- مستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية 72.64٪ الظهران

20 مستشفى الدكتور سليمان الحبيب 72.06٪ الخبر

21 مجمع الملك عبدالله الطبي 72.01٪ جدة

22 مستشفى المواساة 71.75٪ الدمام

23 مستشفى الملك سلمان 71.68٪ الرياض

24 مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي 71.55٪ جدة

25 مستشفى الملك عبدالعزيز 71.25٪ جدة

26 مستشفى السعودي الألماني 71.23٪ الدمام

27 مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي 70.64٪ الرياض

28 برنامج مستشفى قوى الأمن 70.59٪ الرياض

29 مستشفى الملك عبدالله بن عبد العزيز الجامعي 70.30٪ الرياض