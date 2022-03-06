بريطانيا توجه طلباً عاجلاً من الصين والهند بشأن الأزمة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - طالب نائب رئيس الوزراء البريطاني، كل من الصين والهند أن تتدخلا لوقف الغزو الروسي على أوكرانيا.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المعارك بين الروس والأوكرانيين في حرب تستمر لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن ضربات صاروخية روسية تدمر مطار فينيتسا.

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وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن العاصمة كييف تتعرض لحصار كامل من كافة الجهات.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن مستوى الدعم الدولي لأوكرانيا يزيد يوميا في الدول الأوروبية.

ودعا الأوكرانيين داخل بلدهم أو خارجه لدعم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، مؤكدًا أنه يمكن للجميع الانضمام إلى الكتيبة الدولية التي شكلناها للدفاع عن أوكرانيا.

وطالب كوليبا، بضرورة الاتحاد من أجل أوكرانيا، لأن الشعب سيقتل والمدن ستتدمر بسبب القصف الروسي.

وأكد أن الجيش الروسي يواصل هجومه لمحاصرة المدن الكبرى لا سيما كييف وخاركييف.