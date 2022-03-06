"الإسلامية" توجه بإيقاف صلاة الجمعة في المساجد المساندة للجوامع

محمد بن مسعود - الدمام - 08-03-1443 05:06

صدى تبوك – متابعة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بإيقاف إقامة صلاة الجمعة في المساجد المساندة للجوامع التي تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتًا خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال الوزير آل الشيخ في تعميم وجهه لمديري فروع الوزارة بالمملكة بشأن الإذن بإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين: “اعتمدوا إيقاف إقامة صلاة الجمعة في المساجد المساندة للجوامع التي تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتًا خلال جائحة فيروس كورونا، ودعا في توجيهه أئمة المساجد بإبلاغ المصلين بذلك”.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المتخذة من الوزارة لتخفيف الزحام في الجوامع وتحقيق التباعد الجسدي فيها للتوقي من انتشار فايروس كورونا. وبناءً على تصريح وزارة الداخلية في يوم السبت 2/8/1443 بشأن ما تقرر من إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الجوامع والمساجد مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.