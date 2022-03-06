اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ نادي الخالدية بالفوز بكأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى نادي الخالدية بمناسبة الفوز بلقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، ولأول مرة في تاريخه، لافتًا إلى أن هذا الفوز يأتي تأكيدًا لما يحظى به قطاع الشباب والرياضة والرياضيين في مملكة البحرين من رعاية واهتمام كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدعم الذي تحظى به الرياضة البحرينية، ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص، ومسابقة كأس جلالة الملك المفدى من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء بالرياضة في الوطن الغالي، منوهاً بالمستوى الراقي والجهود التي قدمها نادي الخالدية، وساهمت في تحقيق الفوز بأغلى الكؤوس عن جداره واستحقاق.