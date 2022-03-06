اخبار الخليج – وزير الإعلام يلتقي عددا من منتسبي إدارة الأخبار في المقر الإنشائي لأستوديو الأخبار الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام عددًا من منتسبي إدارة الأخبار بحضور السيد عبد الله خالد الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون في الموقع الإنشائي لأستوديو الأخبار الجديد، حيث قدم سعادة الوزير الشكر والتقدير لجميع منتسبي إدارة الأخبار على جهودهم المبذولة في تغطية مختلف الفعاليات المحلية وإبراز المنجزات الوطنية المتحققة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، وتسليط الضوء على المنجزات الحكومية في مختلف المجالات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

كما أشاد سعادة وزير الإعلام بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الإنتاج الإخباري من حيث التركيز على المنجزات الوطنية والمساهمة في الوصول إلى مشهد إعلامي وطني مسؤول يُبنى على المعلومة الدقيقة والتحليل الرصين والتحقق المستمر، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي والخليجي، وتبادل سعادته مع الحضور وجهات النظر والأفكار للبناء على ما تحقق بما يصب في تعزيز العمل الإخباري ويضمن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وتطرق سعادة وزير الإعلام إلى مشروع استوديو الأخبار الجديد الذي يُعد الأكبر على مستوى القنوات الرسمية في المنطقة ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في النصف الثاني من العام الجاري، ويعتبر استوديو الأخبار الجديد من أحدث المشاريع التي تقوم وزارة الإعلام على تنفيذها وسيتضمن جملة من أحدث التقنيات على مستوى العالم من ضمنها التصاميم ثلاثية الأبعاد وتقنية الواقع المعزز، كما سيشهد الاستوديو الجديد تغييرًا جذريًا في النشرات والبرامج الإخبارية، حيث سيكون مجهزًا بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لاستيعاب التطورات المتسارعة في الإنتاج التلفزيوني وتغطية كبريات الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية مما سيشكل نقلة نوعية متميزة في الإنتاج الإخباري في مملكة البحرين شكلاً ومضمونًا.