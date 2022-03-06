أسهم 5 شركات مدرجة لأعلى سعر في تاريخها.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أسهم 5 شركات أعلى مستوى لها في تاريخها خلال تداولاتها اليوم (الأحد)، وارتفع سهم «أرامكو» إلى مستوى 45.15 ريال خلال تداولاته، لترتفع القيمة السوقية إلى 9.03 تريليون ريال، فيما أغلق السهم عند مستوى 44.6 ريال، وارتفع سهم «معادن» خلال تداولاته إلى مستوى 125.2 ريال، فيما ارتفع سهم «كيمانول» إلى 45.65 ريال خلال تداولاته، وصعد سهم «سبكيم» إلى 52.7 ريال، وصعد سهم المواساة إلى مستوى 217.2 ريال للسهم. وأنهى مؤشر سوق الأسهم جلسته على ارتفاع بنسبة 0.4% عند مستوى 12.804 نقاط، مسجلا أعلى إغلاق منذ يوليو 2006، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.3 مليار ريال.

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