شؤون الحرمين تستعد لخطة جديدة بعد رفع معظم الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه بعد رفع كثير من الإجراءات الاحترازية، تستعد الرئاسة لخطة جديدة تليق بالمرحلة وتتسم بالترتيبات الإيجابية الراقية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وبين السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد أنه بعد رفع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالحرمين الشريفين، تستعد الرئاسة بكل وكالاتها وإداراتها لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم وتسهيل أدائهم المناسك والعبادات.

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كما تسعى الرئاسة لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة، ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ورفع السديس شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة والصلاة، سائلا المولى جلت قدرته أن يبارك في جهودهم، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.