منتخب اليمن يعلن قائمته الأولية لمعسكر سيئون (الاسماء)

أعلن أمين السنيني المدير الفني للمنتخب الوطني (منتخب اليمن) ، مساء يوم السبت، القائمة الأولية المختارة للمعسكر الداخلي المقرر إقامتها في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، في العاشر من الشهر الجاري، استعدادا للمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كآس آسيا (الصين 2023).
وسيخوض المنتخب اليمني التجمع في منغوليا ضمن المجموعة الثانية والتي تضم “اليمن – فلسيطين – الفلبين – منغوليا”، وتقام مبارياتها أيام 8 و11 و14 حزيران/يونيو القادم.
وخلت القائمة من اللاعبين المحترفين حيث سيقوم الجهاز الفني بمتابعة جميع اللاعبين المحترفين خلال الفترة القادمة، وتقييم أدائهم ومشاركاتهم مع أنديتهم واختيار الأفضل حسب حاجة المنتخب.
وضمت القائمة مجموعة من نجوم المنتخب الأولمبي علاوة على اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الأول في السنة الماضية، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الجدد الذين تم استدعائهم للمرة الأولى.
وضمت القائمة كلًا من:
1- محمد فتح امان- شعب حضرموت
2- محمد إبراهيم عياش- هلال الحديدة
3- سالم الهارش – وحدة عدن
4- عبد الحليم شابص – التلال
5 – علي العامري – شعب إب
6 – أحمد الوجية – شعب إب
7- عمر طلال – وحدة عدن
8- حمزة الريمي – وحدة صنعاء
9- نبيل عبيد – فحمان أبين
10- مدير عبدربه – أهلي صنعاء
11- عماد الجديمة – 22 مايو
12- سالم مطران – شعب حضرموت
13- عبد الله الجروي – شعب صنعاء
14- محمد بقشان – هلال الحديدة
15- عمار البيضاني – وحدة صنعاء
16- أحمد صالح مهدي – فحمان أبين
17- محمد شارد – وحدة عدن
18- صالح الطيب – الشعلة
19- ماجد الصانع – تضامن شبوة
20- محمد الغيلي – شمسان عدن
21- محمد الطيري – وحدة صنعاء
22- سليمان أحمد الشيخ – فحمان ابين
23- عبد الحميد الموقري – الصقر تعز
24- عبد العزيز خميس – وحدة صنعاء
25- مناف سعيد – الشعلة عدن
26- وجدي عبدالله الخلاقي – فحمان أبين
27- فادي محمد – وحدة عدن
28- عمر صالح المسبحي – فحمان أبين
29- بشير المنيفي – وحدة صنعاء
30- أنيس المعاري – شعب حضرموت
31- عبد المجيد صبارة – وحدة صنعاء
32- عماد منصور- شعب حضرموت
33- محسن قراوي – بدون نادي
34- محمد عبدالرحمن السقطري – فحمان أبين
35- حيدر يسلم بركات – الصقر تعز
36- حسين أحمد مزعل – التلال عدن
قد يهمك أيضاً :-
- متحدث "الصحة" يعلن إيقاف انعقاد مؤتمرات جائحة كورونا الدورية والتقرير اليومي لأعداد الإصابات
- اخبار الخليج - وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي
- تهديد غامض يلاحق مرضى كورونا لفترة طويلة
- أمير الرياض يكرّم البنك الأهلي لدعمه “إحسان” بمبلغ ٥ ملايين ريال
- stc تشارك في معرض الدفاع العالمي 2022 بمجموعة من الحلول الرقمية المتطورة
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب اليمن يعلن قائمته الأولية لمعسكر سيئون (الاسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.