منتخب اليمن يعلن قائمته الأولية لمعسكر سيئون (الاسماء)

أعلن أمين السنيني المدير الفني للمنتخب الوطني (منتخب اليمن) ، مساء يوم السبت، القائمة الأولية المختارة للمعسكر الداخلي المقرر إقامتها في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، في العاشر من الشهر الجاري، استعدادا للمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كآس آسيا (الصين 2023).

وسيخوض المنتخب اليمني التجمع في منغوليا ضمن المجموعة الثانية والتي تضم “اليمن – فلسيطين – الفلبين – منغوليا”، وتقام مبارياتها أيام 8 و11 و14 حزيران/يونيو القادم.

وخلت القائمة من اللاعبين المحترفين حيث سيقوم الجهاز الفني بمتابعة جميع اللاعبين المحترفين خلال الفترة القادمة، وتقييم أدائهم ومشاركاتهم مع أنديتهم واختيار الأفضل حسب حاجة المنتخب.

وضمت القائمة مجموعة من نجوم المنتخب الأولمبي علاوة على اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الأول في السنة الماضية، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الجدد الذين تم استدعائهم للمرة الأولى.

وضمت القائمة كلًا من:

1- محمد فتح امان- شعب حضرموت

2- محمد إبراهيم عياش- هلال الحديدة

3- سالم الهارش – وحدة عدن

4- عبد الحليم شابص – التلال

5 – علي العامري – شعب إب

6 – أحمد الوجية – شعب إب

7- عمر طلال – وحدة عدن

8- حمزة الريمي – وحدة صنعاء

9- نبيل عبيد – فحمان أبين

10- مدير عبدربه – أهلي صنعاء

11- عماد الجديمة – 22 مايو

12- سالم مطران – شعب حضرموت

13- عبد الله الجروي – شعب صنعاء

14- محمد بقشان – هلال الحديدة

15- عمار البيضاني – وحدة صنعاء

16- أحمد صالح مهدي – فحمان أبين

17- محمد شارد – وحدة عدن

18- صالح الطيب – الشعلة

19- ماجد الصانع – تضامن شبوة

20- محمد الغيلي – شمسان عدن

21- محمد الطيري – وحدة صنعاء

22- سليمان أحمد الشيخ – فحمان ابين

23- عبد الحميد الموقري – الصقر تعز

24- عبد العزيز خميس – وحدة صنعاء

25- مناف سعيد – الشعلة عدن

26- وجدي عبدالله الخلاقي – فحمان أبين

27- فادي محمد – وحدة عدن

28- عمر صالح المسبحي – فحمان أبين

29- بشير المنيفي – وحدة صنعاء

30- أنيس المعاري – شعب حضرموت

31- عبد المجيد صبارة – وحدة صنعاء

32- عماد منصور- شعب حضرموت

33- محسن قراوي – بدون نادي

34- محمد عبدالرحمن السقطري – فحمان أبين

35- حيدر يسلم بركات – الصقر تعز

36- حسين أحمد مزعل – التلال عدن