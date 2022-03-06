متحدث "الصحة" يعلن إيقاف انعقاد مؤتمرات جائحة كورونا الدورية والتقرير اليومي لأعداد الإصابات

محمد بن مسعود - الدمام - 08-03-1443 05:02

صدى تبوك – متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، إيقاف انعقاد المؤتمرات الدورية الخاصة بمستجدات جائحة كورونا في المملكة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة، أنه سيتم انعقاد المؤتمر عند الحاجة أو عند ظهور مستجدات تستلزم إقامته، كما سيتوقف الإعلان اليومي عن أرقام حالات الإصابات بصورته المعتادة، وستكون البيانات متاحة للخبراء والمختصين على الموقع الرسمي.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تواصل بمختلف الطرق للإمداد بالمعلومات المهمة والمستجدات المتعلقة بالجائحة.

ووجه العبدالعالي الشكر للقائمين على المؤتمر الدوري وإيصال المعلومات وتوعية المجتمع، كما وجه الشكر لكافة المتحدثين الرسميين الذين شاركوا في المؤتمر على مدى مدة انعقاده وللإعلاميين الذين قاموا بنقل المعلومات للمجتمع، مختتمًا حديثه بتوجيه الشكر للمجتمع على ما وصلت إليه المملكة في مواجهة الجائحة.

وكان متحدث وزارة الصحة قد أعلن خلال المؤتمر أن المملكة أوشكت على انتهاء الجائحة، مرجعًا الفضل في ذلك إلى التوسع في عمليات التحصين المناعي والوعي المجتمعي.