خلال أسبوع.. 21 ألف مخالفة لإجراءات كورونا والحدود الشمالية الأقل

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19"، (21144) مخالفة، وذلك للمدة من 26/ 7/ 1443هـ حتى 2/ 8/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (6322) مخالفة، والمنطقة الشرقية بـ (3176)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2901) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1804)، ومنطقة القصيم بـ (1554)، ومنطقة حائل بـ (1366)، ومنطقة الجوف بـ (1008)، ومنطقة جازان بـ (707)، ومنطقة الباحة بـ(658)، ومنطقة نجران بـ (466)، ومنطقة تبوك بـ (455)، ثم منطقة عسير بـ (398)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (329). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



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