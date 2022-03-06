شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: نشهد مشارف نهاية الجائحة بالمرحلة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي شكره لأفراد المجتمع، مؤكدا أن الوعي الكبير أسهم في عودة الحياة لطبيعتها.

وأشار إلى أن التحديثات والبيانات التي تخص فيروس كورونا ستكون على الموقع الرسمي.

وأكد أن المملكة تميزت باتخاذ إجراءات عالية التأثير وقائياً لحماية المجتمع، مبينا أنها ضمن الدول التي تشهد نزولاً في أعداد الإصابات.

وقال بأن المرحلة الحالية نكون على مشارف نهاية الجائحة، مضيفا:"المجتمع قدم أروع الأمثلة في مواجهة الوباء".