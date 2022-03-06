محمد بن مسعود - الدمام - أزمة اللجوء الأسرع منذ الحرب العالمية الثانية.. الكشف عن عدد الأوكرانيين الفارين من بلادهم منذ الحرب مع روسيا

كشفت الأمم المتحدة اليوم الأحد، أن عدد الفارّين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون شخص.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان على “تويتر”: “عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال عشرة أيام، في أزمة لجوء تُعد الأسرع تفاقماً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وقدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى أربعة ملايين بحلول يوليو المقبل.

وقبل النزاع، كان أكثر من 37 مليون شخص يقطنون في الأراضي الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة كييف، أي خارج شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها في العام 2014 وخارج المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

وتستضيف بولندا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وحتى أمس السبت كان عدد اللاجئين من أوكرانيا في بولندا أكثر من 756 ألف شخص.