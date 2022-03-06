المنتخب السعودي بطلًا لغرب آسيا للمرة الثانية في رياضة فيفا الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتمت أمس بطولة غرب آسيا 2022 المقامة لرياضة فيفا الإلكترونية المقامة في دولة الكويت.

ومثل المنتخب السعودي أربعة لاعبين وهم : مشعل الحبيشي ومساعد الدوسري و ياسر الحارثي ومحمد العرفج والمدرب الفرنسي انزو.

وشاركت في البطولة أربعة منتخبات وهم : السعودية ، الإمارات ، قطر ، لبنان . وحصد منتخبنا الوطني البطولة بسجل خالٍ من الخسائر فقد سجل أربعة انتصارات وتعادلين ليواجه منتخب قطر في النهائي وينتصر عليه .

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وهذه هي النسخة الثالثة لبطولة غرب آسيا وحق منتخبنا الوطني بطولتين من أصل ثلاث فيما حقق المنتخب الكويتي الشقيق بطولة واحدة .

من جانبه عبّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي بن مشاري الفوزان عن سعادته بإنجاز أبناء الوطن الذين قدموا أداءً أثبتوا به أنهم أبطال، يتطلعون بحماس وفخر لرفع راية المملكة خفاقة في محافل الرياضات الإلكترونية الدولية.

يذكر أن البطولة أتت بعد نهاية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني والمقامة لرياضة فيفا الإلكترونية والتي شارك بها الأندية الحكومية وتوج بلقبها نادي الاتحاد السعودي بممثله مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة فيفا الإلكترونية

من جهته أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن بدء التصفيات المفتوحة للدوري السعودي الإلكتروني قمة المنافسة السعودية والذي يقام لخمس رياضة إلكترونية بنسختين في العام ويتقابل بطلي النسختين في نهاية كل عام في دوري أبطال الدوري السعودي الإلكتروني ليحدد بطل العام في كل رياضة إلكترونية.