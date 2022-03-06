بنك السلام يُعلن عن حملته الترويجية الجديدة لحاملي بطاقة الدفع المسبق متعددة العملات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك السلام عن طرح حملته الترويجية الجديدة المخصصة لحاملي بطاقة الدفع المسبق متعددة العملات، حيث تنطلق من تاريخ 6 مارس وحتى 31 ديسمبر 2022، وسيتم خلالها الإعلان عن 5 فائزين للفوز برحلة سفر مدفوعة التكاليف لوجهتهم المفضلة.

سيتأهل الزبائن لدخول السحب على جوائز الحملة مع كل 50 دينار بحريني من مجموع المشتريات باستخدام بطاقة الدفع المسبق بعملة الدولار الأمريكي، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو الليرة التركية، وذلك أثناء السفر أو بالتسوق عبر الإنترنت خلال فترة الحملة. وسيحصل الزبائن الفائزين على جائزة بقيمة 1,000 دينار بحريني تشمل رحلة سفر وتكاليف لأي وجهة سفر من اختيارهم ولدى أي مكتب للسفريات وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة.

وبهذه المناسبة، صرح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «يسرنا أن نعلن عن أحدث حملاتنا الترويجية والموجهة لحاملي بطاقة الدفع المسبق متعددة العملات، والتي تأتي بمثابة بادرة شكر وتقدير لزبائننا على اختيارهم لبنك السلام. ونحن نحث الزبائن الجدد على إصدار هذه البطاقة ونشجع زبائننا الحاليين أيضًا على اعتمادها كحل بديل لإتمام المعاملات غير النقدية أثناء السفر، كونها تتمتع بالأمان وتساعد على التحكم بالميزانية مع تعزيز تجارب السفر لديهم عبر دفع قيمة المشتريات بسهولة من دون الحاجة لحمل العملة الورقية. وعلاوة على ذلك، سيحظى الزبائن بفرص متعددة للتأهل والفوز بجوائزنا القيمة عند استخدامها خلال فترة الحملة. ونواصل نهجنا بتنويع خدماتنا ومنتجاتنا لتلاءم احتياجات السوق المتنامية، ونتطلع لطرح المزيد من الحملات الترويجية والعروض التي تلبي مختلف احتياجات ومتطلبات الزبائن».

وتشتمل بطاقة الدفع المسبق متعددة العملات على عدد من المميزات ومنها: الأمان كونها مُزودة بشريحة ذكية، بالإضافة إلى سهولة التعبئة والدفع لدى أجهزة نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية مع إمكانية السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي حتى 500 دينار بحريني. وتتمتع هذه البطاقة بقبول عالمي، وتوفر لحاملها ميزة استلام الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة والاطلاع على كشف الحساب بشكل إلكتروني، علاوة على كسب نقاط الولاء من خلال برنامج المكافآت. ويُمكن استخدام البطاقة لتنفيذ معاملات الدفع بالعملة الأجنبية بشكل مُباشر ودون احتساب رسوم صرف العملات، بما في ذلك تعبئة رصيد البطاقة بحد يصل إلى 6,000 دينار بحريني من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني عبر بوابة الدفع الإلكترونية أو عن طريق فروع البنك.