محمد بن مسعود - الدمام - بوتين يخبر أردوغان بشرطه لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.
وبحسب روسيا اليوم، قال الرئيس الروسي إن تعليق العملية العسكرية ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية.
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