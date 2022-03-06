التحلية” تنقل خبراتها في التوطين وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي لأكثر من 120 جهة حكومية

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تجاربها الناجحة في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، خلال اللقاء الافتتاحي لفرق “تنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية” الذي عقدته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أخيرًا في الرياض، بحضور أكثر من 120 جهة حكومية.

واستعرضت المؤسسة مبادراتها في توطين صناعة التحلية و تنمية المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها، والنماذج والآليات التي تنتهجها في ذلك، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة وتعزيز مشاركتها مع القطاع الخاص.

وعرضت خلال اللقاء المبادرات التي قامت بها لتمتين سلاسل الإمداد والاستفادة منها، وأبرزت جهودها في توطين التقنيات، ومبادراتها في توطين “أغشية التناضح العكسي” وتفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، مؤكدة وصولها إلى ما نسبته 50 ٪؜ من المحتوى المحلي في 2021.

وأكدت أنها ماضية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ومواصلة خطواتها لاستكمال “توطين صناعة التحلية” تماشياً مع مكانة المملكة بصفتها رائدةً عالمية لهذه الصناعة الاستراتيجية الحيوية التي تعزز أمن إمدادات المياه وموثوقيتها.

وساهمت “التحلية” من موقعها الريادي في إنتاج المياه المحلاة، بتطوير صناعة التحلية والاستثمار والابتكار في سوقها الواعد في المنطقة، وتمكنت عبر ذراعها البحثي “معهد الأبحاث وتقنيات التحلية والابتكار”، من تملك العديد من براءات الاختراع النوعية. بما لديها من خبرة طويلة في تطوير تقنيات التحلية الابتكارية، من أهمها “تقنية صفر رجيع ملحي”.

واستطاعت بواسطة كفاءاتها الهندسية المتميّزة من تصميم وتنفيذ وتشغيل المحطات المتنقلة الابتكارية، الأقل استهلاكا للطاقة في العالم، بكوادر وطنية عالية الكفاءة.

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وتسعى المؤسسة إلى توطين معارف صناعة التحلية كمستهدف جديد من خلال إعداد وعقد برامج تدريبية نوعية عبر ذراعها التدريبي الأكاديمية السعودية للمياه.