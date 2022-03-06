اخبار الخليج – أخصائية التغذية العلاجية رحاب طرادة: الحمية الخالية من الجلوتين ليست للجميع

محمد بن مسعود - الدمام - حوار: سارة أحمد الدرازي طالبة إعلام في جامعة البحرين

– ماهو تعريف الحمية الغذائية الخالية من الغلوتين ؟

اولا يعتبر الغلوتين احد انواع البروتين المتواجدة في القمح والشعير ,والجاودار والشوفان ، عند اتباع حمية غذائية خالية من الغلوتين يتم استعمال منتجات القمح والشعير والجاودار المنقاة والخالية من الغلوتين والتي تنتشر في الاسواق المحلية والعالمية .

– ماهي اهم مصادر الغلوتين الغذائية ؟

يعتبر الخبز والمعكرونة والشوفان من اهم مصادر الغلوتين .

– ماهو الغرض من هذا النظام ومتى يستخدم ؟

يستخدم النظام الغذائي الخالي من الغلوتين لعلاج بعض الامراض اهمها مرض السيلياك ,وهو مرض مناعي يؤدي الى مهاجمة الجسم نفسه عند تعرضه للغلوتين من خلال الاكل وتحديدا الامعاء الدقيقة .

يستخدم ايضا لعلاج حساسية الغلوتين وهو شبيه بالسيلياك وتتم السيطرة على اعراضه من خلال اتباع هذا النظام .

– تنتشر في الفترة الاخيرة الكثير من الاقاويل حول فاعلية النظام في معالجة اعراض القولون العصبي ؟

لا توجد دراسات او اثباتات حول فاعلية النظام في تخفيف اعراض مرض القولون العصبي الا في الحالات الشديدة جدا وقد تكون ضمن حمية الفود ماب واللتي تستخدم خلال فترة ظهور الاعراض فقط ولمدة محددة تحت اشراف اخصائي التغذية العلاجية .

– هل يعتبر هذا النظام احد الانظمة الصحية ؟

لا نستطيع القول بان اتباع النظام الغذائي الخالي من الغلوتين او استخدام منتجات غذائية خالية من الغلوتين احد الانظمة الصحية بسبب وجود بعض المنتجات الخالية من الغلوتين ولكن في نفس الوقت تحتوي على مكونات غير صحية اخرى او سعرات عالية.

للاسف يفسر الكثير من الناس بان المنتج الخالي من الغلوتين يعتبر صحي ويساعد على اتباع نظام صحي. فليس بالضروري ان يكون خالي من الغلوتين وذو مكونات صحية .

وفي الواقع فان اسعار هذه المنتجات مرتفعة مقارنة بالمنتجات الغذائية المعتادة فيعتبر استخدامها هدرا للمال لا اكثر .من يحتاج فعليا الى هذا النوع من المنتجات باعتباره نظام غذائي علاجي هم الحالات اللتي الخليج 365 ذكرها .

– هل يعتبر احد انظمة تنزيل الوزن ؟

لا يعتبر النظام الغذائي الخالي من الغلوتين احد الانظمة المساعدة في تنزيل الوزن ولا يساعد على نزول الوزن كما هو شائع لترويج بعض المنتجات . بل احيانا يؤدي الى زيادة في الوزن بسبب اعتقاد البعض ان المنتجات الخالية من الغلوتين صحية فيتم تناولها بكميات ممايؤدي الى زيادة في الوزن . اضافة الى ان الدراسات الحديثة قد اجريت فقط لاختبار النظام كعلاج لبعض الامراض ولا توجد اثباتات على فاعليته في نزول الوزن ، بل ان الدراسات تشير الى ان اتباعه يؤدي على المدى البعيد الى اكتساب الوزن او حدوث نقص في عناصر غذائية معينة وقد تزيد في بعض الاحيان من احتمالية الاصابة ببعض الامراض المزمنة كما تشير الدراسات الحديثة .

قد يحدث في بداية اتباع النظام نزول في الوزن لمن يعاني فعليا من حساسية الغلوتين نتيجة قطع واستبدال الكثير من المنتجات الغذائية واحتوائها على سعرات عالية . ولكن بعد فترة وجيزة يعود الجسم الى اكتساب الوزن في حال كان النظام المتبع غير متوازن او غير مدروس .

– ماهو النظام الغذائي الامثل لاي شخص يريد اتباع نظام غذائي صحي ؟

النظام الغذائي الامثل لاي شخص يريد الحصول على حياة صحية ونظام غذائي صحي يختصر في التنوع والاعتدال في تناول الاطعمة بالاضافة الى تناول منتجات حبوب القمح الكاملة والاكثار من شرب الماء والالياف الموجودة في المصادر الطبيعية من خضار وفاكهة والابتعاد عن الاطعمة المصنعة .

– نصائح اخرى للمرضى اللذين يعانون من حساسية الغلوتين ؟

ينصح بالمتابعة الدورية واستشارة اخصائي التغذية لمنع حدوث اي نقص محتمل في الفيتامينات او المعادن قد ينتج عن اتباع النظام الغذائي الخالي من الغلوتين .