اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم الأحد الموافق 6 مارس 2022م، في مقر الوزارة، سعادة السيد عبدالحميد أحمد خوجة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في مختلف المجالات بما يلبي المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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