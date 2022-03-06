وشاركت في الجولات الرقابية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).

وشملت الجولات 37 مستودعًا، أظهرت نتائجها مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على مستودعات سخانات المياه في 3 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية