شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على مستودعات سخانات المياه في 3 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على مستودعات سخانات المياه في 3 مناطق بالمملكة، للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.
وشملت الجولات 37 مستودعًا، أظهرت نتائجها مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.
وشاركت في الجولات الرقابية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).