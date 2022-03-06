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جولات رقابية على مستودعات سخانات المياه في 3 مناطق بالمملكة

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الدمام - شريف احمد - نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على مستودعات سخانات المياه في 3 مناطق بالمملكة، للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.

وشملت الجولات 37 مستودعًا، أظهرت نتائجها مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.

وشاركت في الجولات الرقابية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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