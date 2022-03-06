شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مدارس الأحساء ومشاريع تجويد نتائج التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • أشاد بالمبادرات التعليمية لرياض الأطفال وجهود الكادر التعليمي

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأحد، عددا من المدارس والروضات بمحافظة الأحساء، ووقف على بعض المشاريع التعليمية التي تمت معالجتها والانتهاء منها هذا العام، ومنها مدرسة أجنادين الثانوية، وشاهد عرضاً للمشاريع التعليمية المسندة، والجاري استكمال تنفيذها.

وشملت الزيارة مبنى روضة ”السعادة“، اطلع خلالها على المبادرات التعليمية لرياض الأطفال، والتي تضمنت مهارة القراءة الجهرية، والعادات السبع، كما اطلع الوزير على بعض الممارسات والتجارب التعليمية في مدرسة ”الحسن بن علي“ الابتدائية، والمتمثلة في «الفهم القرائي، والتعليم الرقمي، والرياضيات حياتنا، وأداة قياس التقدم القرائي في اللغة الإنجليزية» التي تسهم في تجويد نواتج التعلّم.

وأشاد وزير التعليم بما شاهده من مبادرات وممارسات تعليمية، يقوم بها الكادر التعليمي، والتي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية في تلك المدارس، وتعزّز من نواتج التعلّم، كما قدم الوزير شكره للمعلمين والمعلمات، وكافة منسوبي التعليم على تأدية رسالتهم السامية بكل إخلاص.