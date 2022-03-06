أمير الباحة يستلم التقرير الأمني لشرطة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير الأمني للشرطة بالمنطقة، إضافة إلى اطلاعه على إحصائيات شاملة للبلاغات الأمنية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير شرطة منطقة الباحة اللواء سالم بن هياف القرقاح، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.

ونوه سموه بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة ومحافظاتها وما يقدمونه من برامج توعوية للمواطن والمقيم، كانت ذات أثر إيجابي ولله الحمد، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وتقديم أفضل الخدمات وفق الخطط الأمنية المتبعة.