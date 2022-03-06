ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 12.5 مليار ريال والمواطنين إلى 6.21 مليار خلال يناير الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-03-1443 02:30

صدى تبوك – متابعة

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر يناير 2022، ارتفاعا بنسبة 4% لتبلغ نحو 12.52 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه مقارنة بشهر ديسمبر 2021، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر يناير 2022 ارتفاعا بنحو 1.42 مليار ريال، وبنسبة 13%.

وارتفعت تحويلات المواطنين إلى الخارج خلال يناير الماضي بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 6.21 مليار ريال.

يشار إلى أن تحويلات المواطنين إلى الخارج قد سجلت مبلغ 5.75 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021م.