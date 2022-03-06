اخبار الخليج – جميلة سلمان تترأس الجلسة العشرين لمجلس الشورى

محمد بن مسعود - الدمام - ترأست سعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة العشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تلا بعدها السيد عبدالناصر الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، بيان المجلس لمناسبة نجاح الزيارة التي قام بها جلالة العاهل المفدى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء فيه أنه لمناسبة الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة الشقيقة، حيث أعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بما حققته هذه الزيارة من نتائج طيبة تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين.

وثمن مجلس الشورى عالياً نتائج المباحثات التي أجراها جلالة العاهل المفدى أيده الله، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين، والتي تناولت دعم وتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، مؤكداً المجلس أهمية نتائج هذه المباحثات لوحدة الموقف والمصير تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب مجلس الشورى عن مساندته لتوجيهات جلالة العاهل المفدى أيده الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وغيرها، ومواصلة العمل لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، واستمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

كما أشاد المجلس بالنتائج الطيبة التي حققتها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شكلت منعطفًا مهمًا للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل ما نتج عنها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات، فتحت مسارات جديدة من التعاون والتنسيق في الجوانب السياسية والاقتصادية والدفاعية والاستثمارية، ومجال علوم الفضاء.

وأكد مجلس الشورى أهمية هذه الزيارات، والتي تعكس إرادة البلدين بنقل العلاقات بينهما إلى مستوى أعلى من التعاون والتنسيق بما يخدم تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تم خلال الجلسة تلاوة بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من شهر مارس كل عام، والذي يحتفى به هذا العام تحت شعار «المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام»، حيث أعرب مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بالجهود التي تبذلها المرأة البحرينية، وما حققته من إنجازات متعددة ضمن مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهو ما انعكس في تحقيق المملكة نجاحات بارزة عالميًا على مستوى نهوض المرأة وتقدمها.

ونوه المجلس في هذا المناسبة بالبرامج والمشاريع الطموحة التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإشراك المرأة كعنصر فاعل في مسيرة التنمية الشاملة

كما أشاد مجلس الشورى بالاهتمام الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وحرصها على تقدم المرأة البحرينية، وتقديم أوجه الدعم التي تجعلها تواصل طريقها نحو حصد المزيد من المنجزات على المستويين الوطني والعالمي، مؤكدًا أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في وقت بلغت فيه المملكة مستويات عالية من الإنجاز والتقدم في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما يعتبر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة التي تواصل المملكة تعزيز تحقيقه بتضافر وتعاون مختلف الجهات الرسمية والأهلية.

وسجل مجلس الشورى في هذه المناسبة كل التقدير والامتنان للمرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل والمسؤولية، على جهودها المخلصة التي أسهمت في إعلاء اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية، مؤكدين الحرص الدائم على دراسة وموائمة التشريعات الوطنية لكل ما فيه خدمة المرأة ونهوضها وتقدمها على كافة الصُعُد.

بعد ذلك أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).

ومن ثم أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، ويهدف المرسوم بقانون، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تطوير عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين، من خلال إفساح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها بلغات أُخرى غير اللغة العربية المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم، وتعزيز الثقة والاطمئنان لدى مختلف القطاعات وعلى الأخص القطاع المالي، من خلال استقطاب كفاءات وخبرات تعمل على دعم وتعزيز الكفاءات الوطنية في التخصصات النوعية الدقيقة، وتطوير كافة الجهات المعاونة للقضاء، ودعم المحامين وإبراز من يجيدون اللغات الأجنبية منهم، وتدريب من لا يجيدها للعمل أمام القضاء الأجنبي، بالإضافة إلى خفض الكثير من التكلفة عن عاتق الخصوم في ترجمة الأوراق وسرعة البت في الدعاوى.

وبعد الاستماع لمداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة.

ثم بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع التطورات التي شهدتها الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى المجالات، وتقرير الحق للخصوم في الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص واختيار من يرونه مناسبًا لتقديم رأيه الفني حول موضوع الحق المتنازع عليه، إلى جانب إعادة تنظيم دعاوى إثبات الحالة عبر قصر المعاينة على قُضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير.