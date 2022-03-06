اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يطلع على المشاريع المتميزة التي تنفذها ابتدائيتا بيت الحكمة للبنات وبدر الكبرى للبنين

صرّح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أن نسبة حضور الطلبة في جميع المدارس بكافة مراحلها التعليمية ليوم الأحد الموافق 6 مارس 2022م تبلغ (80.06%) من إجمالي عدد الطلبة الذين سجلوا رغبتهم في الانتظام حضورياً، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يتناسب مع نظام الإشارة الضوئية، وتقديم الخدمات التعليمية للجميع، سواءً في المدرسة أو عن بعد من خلال التطبيقات الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس المتلفزة.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة إلى مدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات، ومدرسة بدر الكبرى الابتدائية للبنين، ضمن جولاته الصباحية، حيث اطمأن على سير الدراسة في المدرستين، والتقى عدداً من عضوات الهيئات الإدارية والتعليمية، واطلع على المشاريع التربوية التي تنفذها المدرستان.

ففي مدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات، اطلع الوزير على القنوات التعليمية التي أطلقتها المدرسة، بهدف تطوير المخرجات التعليمية والارتقاء بالمهارات الأساسية للطالبات، من خلال ما تحتويه من مواد رقمية تفاعلية وتوعوية وإثرائية تتناول مختلف الجوانب ذات العلاقة بالعملية التعليمية، إلى جانب دورها الفعّال في التواصل مع أولياء الأمور، واطلع كذلك على مشروع (نتدرب لنرتقي) الهادف إلى تحفيز منتسبات المدرسة ودفعهن نحو التطوير المهني من خلال سلسلة من الورش التدريبية، والتي بلغ عددها لهذا العام (47) ورشة، ومشروع (حصاد الحكمة) الذي نفذته طالبات فريق الوعي الصحي والبيئي بزراعة عدد من الشتلات والبذور في حديقة المدرسة ومتابعة نموها وحصد ثمارها، وذلك ضمن جهود المدرسة للاهتمام بالزراعة والبيئة.

وفي مدرسة بدر الكبرى الابتدائية للبنين، قام الوزير بزيارة إلى صف (بدور الأمل) الخاص بطلبة التوحد، وهو صف مزود بكافة التجهيزات الخاصة بتدريس الطلبة من تلك الفئة وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الحياتية، ودمجهم مع أقرانهم من الطلبة العاديين في الأنشطة مثل الرياضة والرسم، كما اطلع على المشاريع التربوية التي تنفذها المدرسة، ومن بينها مشروع (واحة الإبداع) وهو عبارة عن قناة على برنامج مايكروسوفت تيمز تهدف إلى مساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم من خلال الأنشطة العلاجية والنشرات التوعوية، ومشروع (أنا عالم) الذي يهدف إلى تحسين التنمية الشخصية وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم ودفعهم إلى الاهتمام بالتعلم والبحث العلمي، ومشروع (نخطو معاً) الهادف إلى إعداد مكتبة مصورة من قبل الطلبة تحتوي على إنجازاتهم الأكاديمية.

وقد أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها المدرستان لضمان سير العملية التعليمية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

حضر الزيارات الدكتور فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.