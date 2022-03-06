اخبار الخليج – مملكة البحرين تقدم دعما انسانيا للاجئين في اوكرانيا دون تفرقة او تمييز

واكد الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الملكية للاعمال الانسانية بانه بناء على الاتصال الذي قام به مع السيد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وانطلاقا من اهتمام مملكة البحرين بالوضع الإنساني المتدهور للاجئين من اوكرانيا وضمان حمايتهم، تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على تقديم مساعدات مملكة البحرين للاجئين دون تمييز ومراعاة لوضعهم الانساني باسرع وقت ممكن.
من جانبه أشاد السيد خالد خليفة بمابدرة مملكة البحرين في دعم اللاجئين ومساعدتهم مراعاة لوضعهم الإنساني مؤكداً بأن مملكة البحرين من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني للجميع دون تميز أو تفرقة.
وكان معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الإنسانية
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