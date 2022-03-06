محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة العدل، عن 5 خطوات لتقديم طلب تنفيذ من نوع “عقد تأجير مركبة” عبر بوابة ناجز. وأوضحت العدل أن هذه الخدمة إلكترونية تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ من نوع عقد تأجير مركبة . وقالت الوزارة في انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إن الخطوات هي : أخبار قد تهمك – اختيار طلب “تنفيذ” من لوحة المعلومات – تحديد نوع السند الرئيسي الإلكتروني ثم الفرعي عقد تأجير مركبة – تحديد صفة مقدم الطلب بالنيابة عن جهة اعتبارية – تعبئة بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده – إدخال رقم عقد التأجير ثم الضغط على “جلب البيانات” كما أوضحت الوزارة أنه بعد حفظ وإرسال الطلب يمكن متابعة حالته عبر الدخول لقائمة الطلبات واستعراضه .

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