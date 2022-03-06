محمد بن مسعود - الدمام - خبير فلكي يتوقع ظاهرة فلكية في سماء اليمن يمكن للجميع مشاهدتها بالعين المجردة بعد ثلاثة أيام

توقع خبير فلكي حدوث ظاهرة فلكية في سماء اليمن بعد ثلاثة أيام ويمكن للجميع مشاهدتها بالعين المجردة. وقال الفلكي اليمني احمد الجوبي في منشور له رصده محرر “الميدان اليمني”: الاجواء ليوم غد الاحد ٦ مارس ٢٠٢٢ اجواء باردة صباحا وهو ما تتميز به نجوم الصواب والرطوبة منخفضة جدا ١٨% ودرجة الحرارة : ذمار ٥ وعمران والبيضاء وصعده ٦ وصنعاء ٧ تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً واليمن تحت تأثير ضغط جوي متوسط وينتج عنه اعتدال الجو الجدير ذكره بأن شهر شعبان هو شهر السبع حيث ستقترن القمر بالثريا ليلة ٦ شعبان

كانت هذه تفاصيل خبر خبير فلكي يتوقع ظاهرة فلكية في سماء اليمن يمكن للجميع مشاهدتها بالعين المجردة بعد ثلاثة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.