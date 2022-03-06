أمانة مكة تطلق مبادرة ” خلينا نمشي “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة توعوية تطوعية بعنوان “خلينا نمشي” بالتزامن مع اليوم العالمي للمشي ، ولتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة ، والإسهام في رفع وعي المجتمع وتحفيز أفراده على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة في حياتهم اليومية ، حيث تسعى المبادرة إلى رفع معدل الممارسين لهذه الرياضة وتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي كونه أحد أهم ركائز تعزيز الصحة العامة ، ومساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة ، بما له من فوائد تعود على الجسم بالنفع.

وأنطلقت الفعالية مساء أمس بمواقف حجز السيارات بالشرائع ، وتضمنت بمشاركة أكثر من (500) شخص من الجنسين ، ومن مختلف الأعمار ، سعياً إلى تحفيز كافة فئات المجتمع ، وبلغ طول مسار المشي حوالي 3000 متر .

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة هيأت العديد من الأماكن الملائمة وممرات المشاة المجهزة لنجاح مثل تلك المبادرات ، والتي تم تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية ، لإيجاد متنفسات دائمة وإتاحة الفرصة في ممارسة هذه الرياضة ، إضافة إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 .