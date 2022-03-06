«العدل»: 10 وكالات كل دقيقة عبر بوابة «ناجز».. 840 ألف وكالة في يناير وفبراير

محمد بن مسعود - الدمام - 08-03-1443 02:20
صدى تبوك – متابعة
كشفت وزارة العدل إصدار نحو 840 ألف وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بمعدل 10 وكالات في الدقيقة، ووفرت الخدمة نحو مليوني ورقة، مبينة أن وكالات العقارات، والمطالبات والمحاكم، والبنوك والمصارف، والسيارات، والسجلات التجارية، تصدرت قائمة الوكالات الصادرة.
وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاءت في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وأشارت إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، وبعد ذلك إضافة الوكيل، ثم تحديد مدة الوكالة، ثم اختيار بنود الوكالة، والمراجعة والاعتماد، وتكون مدة صلاحية الوكالة عاماً واحداً بحد أقصى.
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