10 وكالات كل دقيقة عبر ناجز

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاءت في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وأشارت إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، وبعد ذلك إضافة الوكيل، ثم تحديد مدة الوكالة، ثم اختيار بنود الوكالة، والمراجعة والاعتماد، وتكون مدة صلاحية الوكالة عاماً واحداً بحد أقصى.
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