10 وكالات كل دقيقة عبر ناجز

بوابة ناجز

كشفت وزارة العدل عن إصدار نحو 840 ألف وكالة إلكترونية عبر، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بمعدل 10 وكالات في الدقيقة، ووفرت الخدمة نحو مليوني ورقة، مبينة أن وكالات العقارات، والمطالبات والمحاكم، والبنوك والمصارف، والسيارات، والسجلات التجارية، تصدرت قائمة الوكالات الصادرة.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاءت في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأشارت إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، وبعد ذلك إضافة الوكيل، ثم تحديد مدة الوكالة، ثم اختيار بنود الوكالة، والمراجعة والاعتماد، وتكون مدة صلاحية الوكالة عاماً واحداً بحد أقصى.