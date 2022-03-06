كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر عن عاصفة رملية متوقعة -بمشيئة الله- يوم الأربعاء القادم تؤثر على مناطق: تبوك، الجوف،الحدود الشمالية، حائل ويمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة، القصيم ، الشرقية ، الرياض.
كما أفاد المركز أن التفاصيل ستعلن في تقرير خاص لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة رملية على 9 مناطق الأربعاء القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.