عاصفة رملية على 9 مناطق الأربعاء القادم

كشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر عن عاصفة رملية متوقعة -بمشيئة الله- يوم الأربعاء القادم تؤثر على مناطق: تبوك، الجوف،الحدود الشمالية، حائل ويمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة، القصيم ، الشرقية ، الرياض.

كما أفاد المركز أن التفاصيل ستعلن في تقرير خاص لاحقاً.