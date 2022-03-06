شكرا لقرائتكم خبر عن العدل : إصدار 10 وكالات كل دقيقة عبر "ناجز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إجمالي الوكالات 840 ألفاً.. وفرت نحو مليوني ورقة

كشفت وزارة العدل عن إصدار نحو 840 ألف وكالة إلكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بمعدل 10 وكالات في الدقيقة، ووفرت الخدمة نحو مليوني ورقة.

وأوضحت الوزارة، أن وكالات العقارات، المطالبات والمحاكم، البنوك والمصارف، السيارات، والسجلات التجارية، تصدرت قائمة الوكالات الصادرة.

وأكدت أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاءت في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، وبعد ذلك إضافة الوكيل، ثم تحديد مدة الوكالة، ثم اختيار بنود الوكالة، والمراجعة والاعتماد، وتكون مدة صلاحية الوكالة عاماً واحداً بحد أقصى.