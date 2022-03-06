الصحة: 3 أعراض لنقص فيتامين D في الجسم

محمد بن مسعود - الدمام - 08-03-1443 12:29

صدى تبوك – متابعة

قالت وزارة الصحة، إن فيتامين (D) مهم جداً لصحة العظام والأسنان، موضحة أنه يتوفر في عدد من الأطعمة منها “الأسماك، والكبد، واللحم الأحمر، والحليب”.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، أن أشعة الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين (D).

وبينت وزارة الصحة، أن أعراض نقص فيتامين (D) تشمل التالي:

1- الكساح عند الأطفال

2- إرهاق

3- ألم في العظام والمفاصل