اخبار الخليج – سلمان تترأس جلسة الشورى.. وتقدير وامتنان شوري للمرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت جلسلة مجلس الشورى صباح اليوم النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان، وذلك لغياب رئيس المجلس علي الصالح ونائبه الأول جمال فخرو لسفرهم في مهمة رسمية.

في سياق متصل، أصدر المجلس قبل قليل بيانًا أعرب فيه عن كل التقدير والإمتنان للمرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل والمسؤولية، على جهودها المخلصة التي أسهمت في إعلاء إسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية، مؤكدين الحرص الدائم على دراسة وموائمة التشريعات الوطنية لكل ما فيه خدمة المرأة ونهوضها وتقدمها على كافة الصُعُد.

وجاء البيان بمناسبة يوم المرأة العالمي. المصدر: أبرار شكري

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