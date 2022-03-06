اخبار الخليج – إصابات كورونا العالمية تتجاوز 445 مليون والوفيات تقترب من 6 ملايين

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز حاجز 445.1 مليون حالة حتى صباح اليوم، الأحد.
وقالت الجامعة أن إجمالي الوفيات بالعالم ارتفع إلى خمسة ملايين و994 ألف وفاة.
كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و579 مليون جرعة.
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