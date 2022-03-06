اخبار الخليج – طيران الخليج الناقل الرسمي لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022 و2024

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة المنظمة؛ وتوجيهات سموه السديدة بأهمية التنسيق والتعاون والشراكة المجتمعية مع الشركات الوطنية الرائدة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وقعت شركة طيران الخليج وشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، متمثلة في مجموعة معرض البحرين الدولي للطيران، اتفاقية لرعاية لمعرض البحرين الدولي للطيران في دوراته القادمة 2022 و2024.

حضر حفل التوقيع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، القبطان وليد العلوي وأعضاء الإدارة التنفيذية، والسيد يوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران وعدد من المسؤولين بالإدارتين التنفيذيتين.

وبهذه المناسبة؛ قال القبطان وليد العلوي «تفخر طيران الخليج بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الأولى عام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبرى لمكانة المملكة الآخذة في النمو على الساحة الدولية؛ حيث تمكنت طيران الخليج من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة، وأصبحت البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبرى وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول وإجراءات الحصول على تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان اجراءه الآن بسهولة».

من جانبه قال السيد يوسف محمود «نفخر بالدور الذي تلعبه وزارة المواصلات والاتصالات في بناء جسور التواصل مع مختلف شركات الطيران والترويج والتسويق لتصبح البحرين مركزاً اقليمياً ودولياً مهماً في قطاع صناعة الطيران، من خلال استقطاب مختلف الشركات العالمية المصنعة والمزودة والعاملة في خدمة هذا القطاع الحيوي، بفضل الجهود التي تبذلها في تنمية الموارد البشرية الوطنية ودعم مسيرة تقدم هذا البلد في كافة المجالات وخاصة قطاع النقل الجوي الذي يلعب دورًا حيويًا في تواصل الشعوب وبناء ثقافة التسامح والأمن والسلام والمحبة بين مختلف الدول، كما نفخر بشراكتنا مع طيران الخليج، الناقل الرسمي لزوار معرض البحرين الدولي للطيران، ونقدّر جهودها المستمرة في تطوير قطاع الطيران والتي تمثل حلقة الوصل بين البحرين والعالم».

وستقام النسخة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر نوفمبر المقبل بقاعدة الصخير الجوية، ويتخللها العديد من المؤتمرات والفعاليات المصاحبة للمعرض.

وأكدت العديد من الشركات العالمية المتعددة الجنسيات مشاركتها في المعرض، ومن ضمنها إيرباص وبوينغ، ورولز رويز ووكالة الإمارات للفضاء واندرا إسبانيا ودي اتش ال ودي اف اس للطيران الألماني والاتحاد للطيران الهندسية ولوكهيد مارتن وشركة توازن وتكسيل اير وثالاس، ومن الشركات التي ستنضم بصفة عارض؛ بيل تيكسترون وشيفرون وشركة باي للأنظمة وشركة ليونارد، وبي أي سيستم وسي أف أم، وارامكو وعدد اخر من الشركات المدنية والعسكرية.