محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بتمكن ضباط الجمارك بمطار البحرين الدولي من ضبط متهم آسيوي الجنسية إثر محاولته تهريب مائة كبسولة يشتبه أنها تحتوي على مواد مخدرة بلغ وزنها 640 جرام في أحشائه بقصد ترويجها والإتجار فيها بالبلاد.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، واستجوبت المتهم والذي أقر بما نسب إليه من تهمة جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث أقر بأنه قام ببلع المواد المخدرة على فترات لجلبها إلى البلاد مقابل مبالغ مالية.
وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات والذي ثبت معملياً احتوائها على مادة الشبو المخدرة.
ولا زالت التحقيقات مستمرة لسماع شهود الواقعة تمهيداً لتقديم المتهم ومن يثبت اشتراكه في الجريمة للمحاكمة الجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة تهريب آسيوي لـ 100 كبسولة مخدرة بأحشائه عبر المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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