شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ تجارب افتراضية لعمليات التعقيم في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، (8) فرضيات ميدانية لعمليات تعقيم السجاد والأسطح والأجواء وتوزيع الكمامات وفق ظروف متغيرة ومختلفة داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه وذلك ضمن الاستعدادات لموسم شهر رمضان المبارك. وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بن بركات السويهري، حرص الرئاسة على أن تتم عملية التعقيم على أكمل وجه. وبين أن هذه الفرضيات تأتي ضمن أولويات الإدارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، لرفع كفاءة الفريق الميداني للتعامل مع جميع المتغيرات التي قد تحدثها تطورات الجائحة، مع الحفاظ على جودة الخدمة والرقي بها، لافتًا إلى أن الإدارة نفذت خطط الطوارئ التي تم وضعها مسبقًا والتي بدورها تأتي ضمن رفع الجاهزية القصوى لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام.