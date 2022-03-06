شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 15 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم حملات رقابية على عدد من أماكن بيع المنتجات الغذائية وذلك بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية وضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة حفاظاً على صحة المواطنين، ولإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين وذلك ضمن مبادرة "امتثالك 2" التي تهدف إلى سلامة المجتمع ورفع الوعي والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير التي تهدف لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة الغذائية.

من جانبها نفذت بلدية الشوقية الفرعية حملة رقابية ضبطت خلالها (17) عربة فود ترك تعمل بدون تراخيص وتفتقر للاشتراطات الصحية وغير مستوفية للشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وقد اتخذت كافة الإجراءات النظامية بالإغلاق وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وفي ذات السياق كثَّفت بلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بالمنطقة ورصدت العديد من المخالفات كان من أبرزها مخالفة شروط التعبئة والتخزين وتدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، إضافةً إلى تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وقد اتخذ اللازم بحق المخالفين وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق ومصادرة 15 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.

كما صادرت بلدية المسفلة الفرعية أكثر من 2 طناً من الخضروات المشكلة والأسماك الفاسدة وذلك خلال الحملة المشتركة مع وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بالتعاون مع الجهات الأمنية على المتاجر المتنقلة المخالفة في نطاقها الإشرافي، حيث أتلفت المصادرات فوراً في الموقع.

وفي السياق ذاته صادرت بلدية العمرة الفرعية أكثر من (100) كجم من الفواكة والخضروات التي تباع من قبل المتاجر المتنقلة غير النظامية، وسلمت الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وأتلفت الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال جولاتها الرقابية للقضاء على الظواهر السلبية.

وأكدت الأمانة استمرارية حملاتها الرقابية على محال بيع المواد الغذائية، لضمان تقديم غذاء سليم وآمن للمواطنين، وذلك بتشديد الرقابة وإحكام المتابعة على الأسواق الغذائية والعربات المتنقلة ومنافذ البيع، مناشدةً المواطنين بالتأكد من جودة مصدر الحصول على المواد الغذائية، وتواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على المنتجات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع ضرورة الإبلاغ عن المخالفات البلدية والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) لتتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الملاحظات المرصودة.