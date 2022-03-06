شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المتنقلة» تقدم خدماتها في 14 موقعاً حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الوحدات تستكمل خدماتها للنساء في جمعية الفضول بالأحساء لمدة أسبوع

- تقديم الخدمة الثلاثاء في جامعة الإمام عبد الرحمن بالجبيل مدة يومين

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الكامل مدة أسبوع وللرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكة مدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها للرجال اليوم في محافظة بدر الجنوب مدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة للنساء في إدارة جوازات منطقة نجران مدة يوم واحد، ويوم الأربعاء في محافظة بدر الجنوب مدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم الخدمة للرجال والنساء يوم غد الاثنين في الكلية التقنية بمحافظة بلقرن مدة يومين، ويوم الثلاثاء في محافظة تنومة مدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الخميس في مدرسة القيادة للسيارات بمحافظة محايل عسير مدة يوم واحد.

وفي المنطقة الشرقية تستكمل الوحدات المتنقلة تقديم خدماتها للنساء في جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية بالأحساء مدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالجبيل مدة يومين.

حيث تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للرجال والنساء بمحافظة موقق في منطقة حائل مدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة بمنطقة جازان في لجنة التنمية الاجتماعية بمركز مسلية، وفي منطقة الباحة تقدم الخدمة للرجال في مهرجان ربيع الباحة بمحافظة المخواة مدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، وذلك للتسهيل على عموم المستفيدين من الرجال والنساء، حيث تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.