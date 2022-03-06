شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 90 ألف لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جامعة نجران عن إحصائية عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بالجامعة في الأسبوع السابع من الفصل الحالي للعام الدراسي 1443هـ، وبلغ عددهم 93.348 مستخدماً في الفترة الممتدة من 27/ فبراير إلى 3/ مارس الجاري. وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ أكثر 2.363.259 ألف ملف، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 545 لوحة نقاش، والتقييمات 17.153 تقييماً, إضافةً إلى 5.110 فصول افتراضية، منها 682 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 30.882، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 40.999، ووصل عدد الشُّعَب إلى 6512 شعبة، أدارها 1104 أساتذة، بحضور 20.026 طالباً.