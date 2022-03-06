شكرا لقرائتكم خبر عن 4029 جولة تفتيشية للتأكد من الاحترازات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.