شكرا لقرائتكم خبر عن 3200 زيارة لمتابعة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكّة المكرمة اليوم وطوال أسبوع الاختبارات 3200 زيارة إشرافية لـ 1522 مدرسة من مدارس تعليم مكّة لمراحلها الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك لمتابعة اختبارات أكثر من 388 ألف طالب وطالبة.

وتهدف الزيارات الإشرافية إلى متابعة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم، وتعزيز جهود المدارس في استقبال طلابها بكل أمان واطمئنان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي التهيئة النفسية للطلاب والطالبات.

وتستهدف الزيارات كذلك التأكد من سير الاختبارات بالشكل الصحيح والتأكد من انتظام الطلاب والطالبات في اختباراتهم ومتابعة أعمال اللجان، وتنفيذ مهامها المنوطة بها والتزام لجنة التحكم والضبط ولجنة الإشراف والملاحظة بالأعمال والمهام المنوطة بها والالتزام بالوقت المحدد لبدء الاختبار ونهايته، والتأكد من حضور جميع الطلاب مع بدء الاختبار ومتابعة حضور المتأخرين وفق الزمن المحدد لذلك وحصر الطلاب والطالبات المتغيبين، والقيام فوراً بالاتصال هاتفياً على أولياء أمورهم، وتدوين أسماء من تأكد غيابهم نهائياً وحصر الحالات الطارئة إن وجدت، مع إتباع التعليمات المنظمة لذلك مع الالتزام بسير أوراق إجابات الطلاب بين اللجان ومتابعة سير العمل من قبل مدير المدرسة ورؤساء اللجان، ومستوى إخراج ورقة الأسئلة ووضوحها وكتابتها بالحاسب الآلي، وتنظيم البيانات الخاصة برأس الصفحة والتزام لجنة الرصد وإخراج النتائج بالأعمال والمهام المنوطة بها وتصحيح ومراجعة أوراق إجابات الطلاب في المكان المخصص لذلك والتأكد من تدوين أسماء المصححين والمراجعين على ورقة الإجابة مع التوقيع، وفق ضوابط التصحيح الآلي في أعمال الاختبارات للمدارس التي تطبق التصحيح الآلي، ورصد درجات اختبارات الفصل لكل مادة في نظام نور أولاً بأول؛ وتدقيق أوراق إجابات الطلاب من لجنة التدقيق لكل مادة، ومطابقة درجات الطلاب في الاختبار مع كشوف النتائج الأولية المستخرجة من نظام نور للتأكد من صحة الإدخال، بمشاركة معلم المادة مع لجنة التدقيق والتوقيع على ذلك.