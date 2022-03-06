شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / بدءًا من اليوم.. «الحج والعمرة» حجز أداء العمرة في رمضان عبر «اعتمرنا» و«توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن وزارة الحج والعمرة عن اتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، ابتداء من يوم الأحد 3 شعبان1443 ه الموافق 6 مارس 2022م، ويأتي هذا الأمر، حرصا من الوزارة -والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن - على تسهيل الفرصة للتخطيط المسبق للراغبين في أداء مناسك العمرة

خلال الشهر الفضيل.

كما دعت جميع مرتادي المسجد الحرام إلى ضرورة الإستمرار بارتداء الكمامات أثناء أداء مناسك العمرة، إضافة إلى ضرورة إلغاء التصريح في حال رغبة ضيف الرحمن بتغيير الموعد: ثم إعادة الحجز حسب الوقت الجديد المرغوب به، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسلمين الأداء المناسك خلال شهر رمضان المبارك.

ونوهت الوزارة أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من (8) إلى (12) فترة ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب؛ علما أن حالة الكثافة العددية في الفترات

ستتضح عند تقديم الطلب في "اعتمرنا" و "توكلنا" وذلك بحسب ترميز الألوان الظاهر عند اختيار الفترة المرغوب بها.